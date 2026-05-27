В Харьковской области полностью уничтожена 3-я рота 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Подразделение только прибыло на фронт и даже не успело принять участие в боевых действиях.

Сведения о гибели роты были получены разведкой ВС РФ после анализа опубликованных на Украине некрологов, сообщил "Северный ветер".

Там же, под Харьковом уничтожена группа испанских наемников - в том числе кадровые военные, уволившиеся из морской пехоты ради заманчивого, на их взгляд, контракта с ВСУ. Вместо обещанных украинскими властями денег испанцы получили залп из тяжелых огнеметов "Солнцепек".

Подразделения РХБЗ группировки "Север" обработали термобарическими снарядами базу наемников в селе Избицкое неподалеку от Волчанска. Село находится на опушке леса, в котором идут бои, и используется как пункт временной дислокации подразделений, принимающих участие в боевых действиях на стороне противника. Вместе с испанцами сожгли бойцов 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ, имевших неосторожность встать на постой рядом.

А пехотинцев из 57-й украинской бригады убили свои. Две боевые группы ВСУ оставили позиции в селе Гранов, не выдержав натиска "северян". Отступление заметил дрон заградотряда, командование приказало открыть по беглецам огонь из артиллерии.