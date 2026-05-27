В силовых структурах России сообщили РИА Новости о стремительном разгроме одного из подразделений Вооружённых сил Украины. Согласно анализу данных, в том числе некрологов погибших, третья рота 57-й отдельной мотопехотной бригады была практически полностью ликвидирована уже на следующий день после того, как её перебросили к линии боевого соприкосновения.

Собеседник агентства подчеркнул, что это не единичный случай. Анализ гибели украинских военнослужащих свидетельствует о системных проблемах в управлении подразделениями ВСУ. Роты и батальоны нередко уничтожаются в кратчайшие сроки после выдвижения на передовые позиции.

Пленные украинские военнослужащие, которые ранее давали интервью РИА Новости, также указывали на катастрофические потери в своих частях. Они жаловались на острую нехватку личного состава и на то, что эвакуация раненых с поля боя организована крайне плохо, из-за чего многие умирают от ран.

По словам сдавшихся в плен бойцов, украинское командование часто направляет людей на позиции без какой-либо серьёзной подготовки. Это приводит к тому, что малообученные солдаты оказываются под плотным огнём и не могут эффективно выполнять боевые задачи, что и объясняет столь высокие потери.