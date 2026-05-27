Массированная атака ВСУ 27 мая: горящие машины, выбитые стекла и пострадавшие

Вооруженные силы Украины сегодня ночью атаковали регионы России беспилотниками и ракетами. Какие области оказались под ударом, в материале «Рамблера».

В течение ночи, с 20.00 мск 26 мая до 7.00 мск 27 мая, над российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями были сбиты 140 беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что дроны самолетного типа перехвачены над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края и Крыма.

В Севастополе была отражена комбинированная атака ВСУ. По городу ударили как беспилотниками, так и ракетами Storm Shadow, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега было уничтожено более 20 дронов.

«По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы», - уточнил Михаил Развожаев.

Также, по данным губернатора, поврежден восьмиэтажный дом на Ластовой площади. Ракета повредила и административное здание в районе улицы Гоголя, также от ударной волны выбиты окна в соседних домах.

Ростовская область

Ракетный удар был нанесен и по Ростовской области. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что ракета была уничтожена в Таганроге. Из-за падения ее обломков загорелись автомобили на одной из улиц города.

«Пострадали две женщины. Одна - в тяжелом состоянии. Окажем всю необходимую помощь. Выражаю огромное сочувствие пострадавшим. Сейчас врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья», - сообщил Юрий Слюсарь.

Напомним, что ранее план «Ковер» был введен в аэропорту Храброво в Калининградской области. Это произошло впервые с 2022 года. Также было объявлено об опасности атаки БПЛА.