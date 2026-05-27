Операторы дронов уничтожили комплекс РЭБ "Шолом" ВСУ

Операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы ВСУ "Шолом" на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторами БПС (беспилотных систем - прим. ТАСС) коптерного типа была обнаружена антенна комплекса РЭБ "Шолом", использовавшегося противником для прикрытия позиций от ударов беспилотной авиации. Координаты цели были переданы расчету ударных FPV-дронов. В результате точного попадания оборудование противника было уничтожено", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также операторы беспилотников группировки вскрыли наземный робототехнический комплекс ВСУ, предназначенный для незаметного подвоза боеприпасов.