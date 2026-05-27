На Украине сообщили о взрывах в Чернигове

Утром в среду, 27 мая, в Чернигове произошли несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

В сообщении отмечается, что в некоторых районах Черниговской области была объявлена воздушная тревога. В администрации Чернигова заявили, что всего в городе было слышно около пятнадцати взрывов.

О взрывах в Чернигове также сообщалось в ночь на 27 мая. Вечером 26 мая взрывы произошли в Днепропетровске и Полтаве на фоне воздушной тревоги.

Воздушная тревога звучала в некоторых районах Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областей.