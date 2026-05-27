ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе нового лидера военного крыла ХАМАС

Израиль объявил об убийстве нового командира ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила о гибели нового командира военного крыла движения ХАМАС Мухаммада Уде после удара по северной части сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ЦАХАЛ Уде был одним из последних высокопоставленных командиров ХАМАС, ответственных за планирование и координацию атаки на Израиль в 2023 году. Он погиб в результате удара, нанесенного 26 мая.
«Уде возглавил военное крыло ХАМАС после устранения Изз ад-Дина аль-Хаддада. Он также руководил штабом разведки этой (...) организации», - говорится в сообщении военных.
Армия обороны Израиля официально подтвердила убийство Изз ад-Дина аль-Хаддада в секторе Газа 16 мая, напомнило издание.
7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождались масштабными разрушениями и массовой гибелью людей, в том числе детей.