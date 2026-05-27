Подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что ВСУ стягивают в Сумскую область заключенных и солдат с наркозависимостью. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».

Иванников отметил, что ВСУ пытаются помешать ВС РФ, создающим буферную зону на сумском направлении, но резервов у украинских войск нет. Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что ВСУ перебросили к селу Рясное в Сумской области «идейных националистов» из штурмового полка. Собеседник агентства заявил, что они совершили множество военных преступлений.

«На Сумское направление бросают всех, кого только могут собрать, со всей территории Украины», - подчеркнул Иванников.

По словам подполковника запаса, под Сумы перебросили как принудительно мобилизованных украинцев, так и злостных нарушителей воинской дисциплины. Речь идет о солдатах, которые самовольно оставляли части, употребляли наркотики, алкоголь, а также «жестоко избивали» сослуживцев.

«Также на Сумском направлении присутствует большое количество уголовников», - добавил Иванников.

По его информации, теперь ВСУ не требуют от них заключать контракт - заключенных принудительно перемещают из тюрем на линию боевого соприкосновения. По словам Иванникова, если им не удается сбежать, они сразу сдаются в плен.