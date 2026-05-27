Наземные роботы "Импульс" подтвердили свою эффективность в зоне СВО

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) "Импульс" подтвердили свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили ТАСС в Ростехе, на СВО для выполнения специальных и боевых задач применяются несколько модификаций изделия.

© Ростех

"Универсальные наземные робототехнические комплексы (НРТК) "Импульс", созданные при участии госкорпорации Ростех, подтвердили свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В настоящее время для выполнения специальных и боевых задач применяются несколько модификаций изделий", - сказали там.

В частности, уточнили в госкорпорации, "на передовой используются роботы огневой поддержки "Импульс БМ-А" с устанавливаемыми в специальные модули автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, а также роботы-логисты "Импульс-М".