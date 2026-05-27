Украинская военно-промышленная компания Fire Point разместила одно из предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов в жилом многоэтажном доме в Днепре. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Производство ударных дронов расположено в подвальном помещении жилого дома в спальном районе Днепра. Марочко отметил, что местные жители боятся жаловаться на такое опасное соседство, поскольку украинские силовые структуры могут применить в отношении них карательные меры.

В материале поясняется, что компания Fire Point разрабатывает для Вооруженных сил Украины не только беспилотники, но и ракеты.

28 апреля были опубликованы записи близкого соратника президента Украины Владимира Зеленского и фигуранта уголовного дела о коррупции Тимура Миндича об оборонных контрактах и элитных домах. На пленке Миндич обсуждает с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым финансирование производства дронов компанией Fire Point. Миндич считается одним из бенефициаров компании. Глава Fire Point Денис Штилерман отрицает, что реальным владельцем этой компании является Миндич.

