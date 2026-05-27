Рота украинской армии была уничтожена почти сразу после переброски на передовую. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах Российской Федерации. На основании анализа некрологов украинских военнослужащих стало понятно, что третью роту 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины почти в полном составе уничтожили уже на следующий день после переброски на линию фронта. 24 мая сообщалось, что более 780 военных из 159-й бригады Вооруженных сил Украины пропали без вести под Волчанском в Харьковской области. 22 мая пресс-служба министерства обороны России сообщила, что в период с 16 по 22 мая украинские войска в общей сложности потеряли около 7830 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. 17 мая стало известно, что колоссальные потери вынудили украинское командование перебросить элитные подразделения под Сумы.