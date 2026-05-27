Раскрыты подробности ракетного удара ВСУ по российскому городу

Утром 27 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Таганрогу в Ростовской области при помощи ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожена ракета в городе Таганрог», — говорится в сообщении.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Как уточнил чиновник, из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили на одной из улиц города. О пострадавших не сообщается.

Вечером 26 мая ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по югу России.