Украинские войска при бегстве из Гришина под Красноармейском бросили без оружия и бронежилетов группу солдат из семи человек, рассказал врио командира штурмовой роты 35-й бригады группировки войск «Центр» Айшет Люктугбара. Об этом пишет ТАСС.

© Лента.ру

По его словам, все они сдались в плен.

«Противник находился там без бронежилетов, без подготовленного оружия, деморализованный. Мы скрытно подошли к ним», — подчеркнул он.

Командование батальона бригады ВСУ сбежало с позиций

Как указал военный, в общей сложности взяли в плен семь человек.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в бой военнослужащих без оружия и комплектования.