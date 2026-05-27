Украинское руководство пытается стабилизировать фронт у Запселья и Рясного в Сумской области, направляя туда «элитные» националистические подразделения, но терпит провал, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно обороняться на этом участке.

«Даже невзирая на то, что сюда направлены так называемые элитные националистические подразделения — на данный момент стабилизировать украинскому командованию обстановку на данном участке не удается», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в Сумскую область полк охраны особо важных объектов.