На Украине испугались массированного удара по стране в ближайшие дни

В ближайшие дни по Украине могут нанести массированный комбинированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на ресурсы противника.

Уточняется, что приоритетными целями возможного удара могут стать Киев и Киевская область.

«Также враг пишет, что бомбардировщики Ту-95МС передислоцируются с авиабазы "Украинка" на аэродромы вблизи Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, с предупреждением выступил и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. В Telegram-канале он призвал местных жителей быть осторожными в ближайшие двое суток из-за возможного обстрела.

24 мая российские бойцы нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.