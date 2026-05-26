США заявили о намерении сократить военный вклад в НАТО

Пентагон намеревается значительно сократить военный вклад в НАТО, пишут в статье для немецкого журнала Der Spiegel обозреватели Маттиас Гебауэр и Пол-Антон Крюгер.

Авторы статьи пояснили, что информацию о намерениях Пентагона передал партнерам в Брюсселе представитель министерства войны США Александер Велес-Грин.

Посланник Пентагона уточнил в беседе, что США желают сократить свои обязательства в рамках механизма планирования, развертывания и управления войсками NATO Force Model.

Эта система предполагает предоставление командованию альянса доступа к военным подразделениям и технике стран-участниц для защиты Европы и сдерживания возможных угроз. До настоящего времени США обеспечивали около половины общего военного потенциала блока.

По словам Велес-Грина, в Вашингтоне ожидают, что возникающие бреши в системе безопасности заполнят сами европейцы.

Обозреватели объяснили, что речь идет об истребителях, кораблях, беспилотниках различных типов, самолетах-заправщиках, подводных лодках. Они добавили, что европейцы рассчитывали, что помощь будет сокращена, но даже не предполагали, что настолько.

Вместе с тем, Велес-Грин дал понять, что США намерены и впредь участвовать в усилиях по ядерному сдерживанию в Европе, отметили журналисты.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс продолжит двигаться по траектории постепенного снижения зависимости европейских стран от США.