Силы ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как сообщило Министерство обороны РФ, в период с восьми часов вечера 26 мая до семи часов утра 27 мая дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

© Московский Комсомолец

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Напомним, что в Севастополе полностью приостановлено движение пассажирского транспорта. Как проинформировала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, наземный и морской транспорт не осуществляют движение.

Ранее сообщалось, что в Таганроге сбили ракеты, обломки упали на улицу Циолковского.