МО отправило представление ввести особый режим полетов в Московской зоне

МО отправило представление ввести особый режим полётов в Московской зоне
Министерство обороны России отправило представление ввести особый режим полётов в пределах Московской воздушной зоны.
Об этом сообщила Росавиация.
«Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полётов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 м в пределах Московской воздушной зоны», — говорится в сообщении.
