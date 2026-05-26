МО отправило представление ввести особый режим полетов в Московской зоне

Министерство обороны России отправило представление ввести особый режим полётов в пределах Московской воздушной зоны.

Об этом сообщила Росавиация.

«Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полётов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 м в пределах Московской воздушной зоны», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили три управляемые авиаракеты Scalp.