В ВСУ определили цели для удара в Белоруссии

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что Киев определил 500 целей на территории Белоруссии для удара на случай, если страна якобы вступит в конфликт. Об этом военнослужащий написал в своем Telegram-канале.

В сообщении он обратился к президенту страны Александру Лукашенко.

«Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине», — написал он.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и экс-кандидат на выборах президента Белоруссии 2020 года, оппозиционерка Светлана Тихановская на встрече в Киеве обсудят подготовку провокаций на белорусско-украинской границе. Кроме того, они должны провести разговор на тему подготовки добровольческих формирований.

До этого Зеленский рассказал, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение в Киевской и Черниговской областях. Политик также заявил, что подготовка идет и у границы с Житомирской и Ровенской областями.