Число участников инициативы по закупке снарядов для ВСУ упало вдвое

Президент Чехии Петр Павел заявил, что число стран-участников чешской инициативы по закупке снарядов для ВСУ упало в два раза. Об этом сообщает Financial Times.

Как рассказал Павел, это число сократилось вдвое после возвращения к власти премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. В данный момент инициативу финансируют только девять стран — в прошлом году их было восемнадцать. При этом, инициатива продолжает работу, хотя такое падение числа участников поднимает вопрос о ее дальнейшем финансировании.

Павел также добавил, что инициатива обеспечивала до 50% поставок крупнокалиберных боеприпасов Украине. Какие именно страны прекратили свое участие, президент Чехии рассказывать отказался.

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины была запущена в 2024 году. В ее рамках Прага выступает координатором закупок артиллерийских снарядов в странах вне НАТО, чтобы отправить эти припасы Украине. После прихода к власти Бабиша тот заявил, что его правительство считает своим приоритетом поддержку граждан Чехии, а не финансирование Украины.

Ранее Бабиш заявил, что его заставляли вести антироссийскую политику.