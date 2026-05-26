Евросоюз хочет интегрировать ПВО в спутниковые системы

Евросоюз планирует интегрировать системы ПВО в гражданские спутниковые системы Copernicus и Galileo. Об этом сообщает ТАСС.

О таких планах рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Вильнюсе. По ее словам, такой шаг сможет повысить «ситуационную осведомленность» Евросоюза, а также улучшит обороноспособность Европы против воздушных угроз.

«Мы намерены интегрировать национальные системы мониторинга и перехвата дронов с нашими спутниковыми системами Copernicus и Galileo, что значительно повысит нашу ситуационную осведомленность», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что страны Балтии получат 12 миллиардов евро после инцидентов с дронами.