Военкор назвал новые точки продвижения ВС РФ под Сумами

Военкор Юрий Котенок заявил, что российские силы, занявшие село Запселье в Сумской области, начали бои у соседнего села Великая Рыбица. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

Котенок рассказал, что российские войска продвинулись от Горнали и закончили зачистку Запселья, после чего начали бои в лесах южнее - у реки Псел.

Военкор добавил, что ВС РФ также атакуют позиции ВСУ у окраин села Малая Рыбица. По его данным, российские силы двигаются от поселка Миропольское и южнее Мирополья.

Также Котенок заявил о боях у восточных окраин Михайловки и поселка Краснополье, на севере поселка Иволжанское, в восточной части Писаревки и в районе села Новая Сечь.

Военный эксперт Олег Иванов ранее заявил ТАСС, что контроль российских сил над Запсельем и Рясным в Сумской области снижает угрозу атак ВСУ на Курскую область. Иванов отметил, что Запселье находится на противоположном от ранее взятого крупного села Мирополье берегу реки Псел.