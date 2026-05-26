Новости СВО сегодня: срыв ротации ВСУ и удар по базе дронов

Во вторник, 26 мая, в Минобороны России сообщили о ликвидации разведгруппы ВСУ и о срыве ротации украинских сил. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Беспилотники сорвали ротацию ВСУ

Операторы ударных беспилотников ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на добропольском направлении, рассказали в Минобороны. Военные применили дроны самолетного типа «Молния-2», а также квадрокоптеры, управляемые по оптоволоконной связи.

Использование высокотехнологичных беспилотных систем позволило нанести точные удары и уничтожить блиндажи ВСУ. Перегруппировка сил ВСУ была сорвана, а наступающие российские штурмовики получили огневую поддержку.

FPV-дроны уничтожили украинскую разведгруппу

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» ликвидировали разведгруппу ВСУ на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Военные отметили, что операторы разведывательных и ударных беспилотников круглосуточно контролируют леса и тропы.

Во время дежурства ранним утром операторы воздушной разведки заметили перемещение группы украинских солдат. Координаты цели были переданы на командный пункт, после чего в указанный район вылетели ударные FPV-дроны. Точечными ударами они ликвидировали группу.

Су-34 ликвидировал базу беспилотников ВСУ

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по пункту управления дронами и личному составу ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Для удара использовались авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это позволило поразить цели с высокой точностью.

Под Константиновкой уничтожены пункты запуска дронов ВСУ

Артиллеристы 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск ликвидировали позиции, точки запуска беспилотников и личный состав ВСУ на константиновском направлении. Боевая работа велась в тесном взаимодействии с операторами дронов-разведчиков, обеспечивавшими поиск целей и корректировку артиллерийского огня, отметили в Минобороны.

Операторы обнаружили площадки, с которых запускались ударные дроны ВСУ. Координаты объектов были переданы артиллерийским расчетам, которые серией точных ударов ликвидировали цели.

Вычислили по антеннам: гаубицы Д-30 нанесли удар по ВСУ

Артиллерийские расчеты буксируемых гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Позиции удалось обнаружить благодаря воздушной разведке, которая отследила маршруты возвращения дронов ВСУ, а также зафиксировала выносные антенны-ретрансляторы и наземные станции.

Получив точные координаты целей, артиллеристы нанесли удары осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня велась в режиме реального времени с помощью беспилотников. Укрытия, наземные станции и антенны были разрушены, а находившиеся на объектах операторы БПЛА ликвидированы.

ВС РФ расширили контроль под Гуляйполем

Российские войска расширили зону контроля в районе села Воздвижевка под Гуляйполем. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что ВС РФ смогли расширить зону контроля к югу от Воздвижевки. За последние сутки ВСУ потеряли на этом участке более взвода солдат.