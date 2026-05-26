Ресурсы противника заявляют о «секретной» встрече в Лондоне. Как сообщает «Царьград», пока Украина действует «чужими дронами», России следует взять ее тактику на вооружение.

«Секретная» встреча

Согласно сообщениям СМИ, на переговорах в Великобритании принято решение, по которому Украина не должна идти на переговоры о мире. Утверждается, что конфликт должен продолжаться до конца 2026 года. Вместе с тем военный блогер Сергей Богатырев не считает, что Киев сможет продолжать воевать так долго.

«Я лично крайне в этом сомневаюсь. Текущее обострение с налетами БПЛА кажется все-таки ближе к какой-то агонии, попытке сжечь все дотла за один раз», — заявил он.

Удар «Орешником» по Киевской области вызвал панику даже на Западе. СМИ заявляли, что для украинских систем воздушной обороны она недостижима, а нести она может не только обычные, но и ядерные боеголовки. Богатырев на этом фоне заметил, что российские военные за четыре года смогли измотать НАТО. Во многом благодаря этому Иран сейчас не лежит в руинах и сопротивляется США.

При этом военный блогер напомнил, что Европа давно нацелена на ресурсную базу России. У ЕС был расчет на замену власти в России, однако она устояла. После в ход пошел второй вариант — военный конфликт. Европейские государства вкладывают триллионы долларов, чтобы приблизить свою инфраструктуру ближе к России.

«Чужие дроны»

Богатырев также прокомментировал ситуацию, которая сложилась между Китаем, Россией и Украиной. Сейчас активно обсуждается роль Китая в СВО. Он подчеркнул, что заставить Пекин ограничить поставки дронов на Украину невозможно — китайские компании работают по заказу европейцев, а уже дальше идет перепродажа.

Вместе с тем разговоры о том, что Украина может противостоять России только с помощью «чужих дронов», ведутся уже не первый год. Сергей Богатырев считает, что Москве все же стоит наладить контакт с китайскими партнерами по вопросу БПЛА.

«Пускай бы они нам продали лицензию и технологию. Понимаете, у нас провал не со связью, хотя с ней тяжело. У нас провал не с дронами. У нас провал с микроэлектроникой. А современные чипы производят несколько стран мира, буквально», — заявил он.

Также военный блогер затронул тему коррупции. Он заметил, что по последним уголовным делам заметно, что статус привлекаемых к ответственности лиц значительно вырос. По мнению Богатырева, еще пять лет назад нельзя было предположить, что в России начнут так массово привлекать чиновников высокого уровня к ответственности.