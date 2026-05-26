ВС РФ начали наносить обещанные Лавровым «системные удары» по Украине

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Россия начала наносить «системные удары», цель которых - уничтожить объекты ВСУ и «центры принятия решений». Об этом Липовой рассказал «Аргументам и фактам».

Накануне, 25 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио по поручению президента России Владимира Путина. Глава МИД России предупредил, что ВС РФ приступают к «системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ».

«Системные удары - это значит, что удары будут наноситься не только для того, чтобы повредить, но и чтобы уничтожить эти объекты», - подчеркнул Липовой.

Во время разговора с Рубио Лавров напомнил о достигнутых на переговорах в Анкоридже договоренностях по украинскому кризису. Российский министр заявил, что Европа и Украина «подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов».