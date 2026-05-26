«Подхватили» тему войны: что известно о современных дронах-перехватчиках Китая

Китайские инженеры «подхватили прибыльную тему войны» и создали компактный вариант пусковой установкой для дронов-перехватчиков. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, ручная установка для дронов-перехватчиков в настоящее время проходит испытания, но уже «вызывает интерес у военных экспертов по всему миру».

«Ручную установку оснастили оптическим прицелом и небольшим экраном, на который выводится изображение с камеры дрона-перехватчика. Оператор видит траекторию полета вплоть до прямого контакта с вражеским беспилотником», - отмечается в статье.

При этом сама система может использоваться непосредственно на позициях, не нуждается в сложной подготовке, а перехват дрона происходит практически мгновенно. Таким образом, реальностью становится эпоха, когда у каждого военнослужащего, помимо автомата, будет еще и антидроновое «ружье», пишет издание.

Ранее в Китае провели успешные испытания тяжелого многоцелевого беспилотника Changying-8. Аппарат способен работать в высокогорных районах и на островах, для разбега и взлета ему нужна полоса длиной 500 м. Допускается также посадка на грунтовые дороги и шоссе. При этом беспилотник оснащен полностью закрытым грузовым отсеком объемом 18 куб. м с передней и задней дверями, что обеспечивает быструю погрузку и разгрузку груза весом до 3,5 тонн.