Шойгу объяснил, почему удар по Старобельску спланированный теракт

Московский Комсомолец

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ заявил журналистам, что удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске не был случайностью. По его словам, это спланированная террористическая атака с прицельным наведением.

«Если кто-то говорит, что это случайность, то в сегодняшней современной войне таких случайностей быть не может. Здесь было несколько ударов по одному месту», - приводит слова Шойгу ТАСС.

Глава Совбеза РФ также отметил, что оружие на такую дальность и с такой точностью не может работать без спутниковой поддержки. Следовательно, были проведены разведка, наведение и ввод координат. Шойгу подчеркнул, что это не случайность, и назвал произошедшее не иначе как террористическим актом.

Напомним, что ВСУ ночью направили БПЛА на общежитие педагогического колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Погиб 21 подросток, десятки ранены.