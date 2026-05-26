Шойгу объяснил, почему удар по Старобельску спланированный теракт

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ заявил журналистам, что удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске не был случайностью. По его словам, это спланированная террористическая атака с прицельным наведением.

«Если кто-то говорит, что это случайность, то в сегодняшней современной войне таких случайностей быть не может. Здесь было несколько ударов по одному месту», - приводит слова Шойгу ТАСС.

Глава Совбеза РФ также отметил, что оружие на такую дальность и с такой точностью не может работать без спутниковой поддержки. Следовательно, были проведены разведка, наведение и ввод координат. Шойгу подчеркнул, что это не случайность, и назвал произошедшее не иначе как террористическим актом.

Напомним, что ВСУ ночью направили БПЛА на общежитие педагогического колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Погиб 21 подросток, десятки ранены.