«Удары возмездия»: назван «более быстрый» вариант окончания СВО

Никита Бородкин

«Удары возмездия» необходимы по скоплениям тех, кого называют «центрами принятия решений», а органы власти следует перемещать во фронтовые районы. «Более быстрый» вариант окончания СВО назвал «Царьград».

Отмечается, что сегодня на Украине хоронят нацистов двадцатого века, которых специально выкапывают по всему миру, чтобы перезахоронить в Киеве. В праздничной церемонии участвуют все, кого принято называть «центрами принятия решений».

«И опять непонятно, почему наши "удары возмездия" были вчера. И почему их нет сегодня по скоплениям этих, принявших культ смерти как единственную веру и религию. Не считая пещерного нацизма», — пишет телеканал.

Автор отмечает, что все это «остаточные симптомы и фантомные боли», а России нужно жить дальше, поскольку никто кроме нее не очистить планету от нацизма. Для этого стране необходимо научиться пользоваться различными вооружениями, в том числе «Орешником». Политолог Алексей Живов предложил ускорить «обучение», перенеся федеральная органы власти в Донецк и другие прифронтовые районы.

«В целом он прав. Россия так велика, что многие из тех, от кого зависит победа в войне, находятся слишком далеко, чтобы осознавать глубину широт и ширину глубин. Но тогда уже надо пойти и дальше», — подчеркивается в статье.

Телеканал заявляет, что «школу губернаторов» перевести в Мелитополь или Токмак, а генералов, получивших звезды за взятие городов, отправлять в них в отпуск вместе с семьями.