Два безэкипажных катера ВСУ, как проинформировали в Минобороны России, уничтожены благодаря силам Черноморского флота.

© Московский Комсомолец

«Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Украина, как ранее заявил директор ФСБ России Александр Бортников, превратилась в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем ИИ, отработки методов войны под "чужим флагом".

Сегодня стало известно, что на берегу острова Крит рыбаки обнаружили, предположительно, украинскую мину.