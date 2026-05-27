Раскрыто число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО с начала года

С начала 2026 года в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы (ВС) России освободили более 100 населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российского Минобороны.

26 мая стало известно о том, что под контроль ВС России перешли Запселье и Рясное в Сумской области — они стали 100-м и 101-м освобожденными населенными пунктами с начала года. Уточняется, что с 1 января по 26 мая под контроль российских войск перешли 29 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, 26 — в Харьковской области, 24 — в Запорожской области, 19 — в Сумской области и 3 — в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что ВС России практически выбили ВСУ из Воздвижевки в Запорожской области.