$71.6783.3

Раскрыто число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО с начала года

Lenta.ruиещё 8

С начала 2026 года в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы (ВС) России освободили более 100 населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российского Минобороны.

Раскрыто число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО с начала года
© Global Look Press

26 мая стало известно о том, что под контроль ВС России перешли Запселье и Рясное в Сумской области — они стали 100-м и 101-м освобожденными населенными пунктами с начала года. Уточняется, что с 1 января по 26 мая под контроль российских войск перешли 29 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, 26 — в Харьковской области, 24 — в Запорожской области, 19 — в Сумской области и 3 — в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что ВС России практически выбили ВСУ из Воздвижевки в Запорожской области.