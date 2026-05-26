Российские военные освободили населенный пункт Запселье в Сумской области. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

По данным издания, сославшегося на связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», бои за Запселье начались почти сразу после взятия под контроль расположенного на противоположном берегу реки Псел села Мирополье.

«Штурмовые подразделения ГВ «Север» сломили упорное сопротивление противника, выбили последние группы украинских националистов из состава 21 омбр ВСУ из села Запселье и освободили населенный пункт!», — отмечается в сообщении.

При этом источники канала уточнили, что были уничтожены десятки военнослужащих ВСУ, которые пытались перебраться через реку.

Ранее эксперты обратили внимание на то, что после падения Мирополья произошел перелом. Этот участок долгое время сдерживал продвижение ВС РФ, однако сейчас лестные массивы вдоль реки Псел превращены в плацдарм. Там можно скрытно перебрасывать силы, разворачивать позиции дронов и системно бить по логистике ВСУ.