Раскрыта истинная военная мощь российского комплекса «Цитадель»

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что появившийся в зоне СВО артиллерийский комплекс «Цитадель» может поражать целые рои дронов ВСУ. Об этом он рассказал порталу News.ru.

Ранее в СМИ появились сообщения, что российские военные начали применять зенитный комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников. Отмечалось, что система способна работать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно поражая воздушные цели.

««Цитадель» - это достаточно серьезная разработка, представляющая собой зенитно-артиллерийскую систему, способную поражать не просто отдельные дроны, а целый рой беспилотников», - подчеркнул Кнутов.

Он отметил, что в этот комплекс интегрированы радиолокационная (РЛС) и оптико-электронная станции, которые «способны видеть как днем, так и ночью». В плохую погоду комплекс применяет РЛС.

Эксперт отметил, что «Цитадель» использует зенитную артиллерийскую установку 30-миллиметрового калибра с программируемыми снарядами. Они подлетают на определенное расстояние и взрываются, уничтожая дроны.