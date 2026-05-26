Польша получила согласие США на производство ракет для системы Patriot

Польша получила предварительное согласие Госдепартамента на производство ракет для системы Patriot. Об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 замминистра обороны Цезарий Томчик.

"Мы получили предварительное согласие Госдепартамента, чтобы производить ракеты для системы Patriot. Их бы производила польская оборонная промышленность. У нас есть такие [производственные] возможности на территории Польши", - сказал он.

По словам Томчика, для производства таких ракет может быть сформирован польско-американский консорциум.

"На этом могут зарабатывать и поляки, и американцы, поскольку это может быть совместное производство", - пояснил Томчик.

Предварительное согласие Госдепа было получено во время визита в США в мае заместителей главы Минобороны Польши Цезария Томчика и Павла Залевского, указал TVN24.

По данным телеканала, речь может идти о дальнобойных ракетах-перехватчиках PAC-3 MSE.