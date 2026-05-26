Целью российских военных может стать руководитель и основатель подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины «Птахи Мадьяра» Роберт Бровди, ответственный за атаки на российские города. Об этом рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее в ответ на удар по колледжу в Старобельске ВС России ударили «Орешником» в район аэродрома в Белой Церкви. Там, по данным в том числе и украинских военных каналов, находился пункт управления подразделения БПЛА «Птахи Мадьяра».

«Эту атаку в Киевской области нужно расценивать как сигнал руководству подразделения, которое будет обнаружено и уничтожено, где бы не пряталось. Ни один бетонный бункер не спасет за совершенные преступления», — подчеркнул подполковник запаса Олег Иванников.

Военный эксперт обратил внимание на то, что Роберт Бровди «отличается особой жестокостью к мирному населению», и он лично командовал атакой на колледж в Старобельске.

Напомним, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. Дроны летели несколькими волнами. В момент атаки в здании общежития находились 86 учеников от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.