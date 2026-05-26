Удар возмездия ВС РФ за теракт в Старобельске испепелил военные склады Киева, однако «главный кошмар» Владимира Зеленского лишь начинается. Как сообщает Life.ru, киевский режим готовится к «страшной» угрозе с севера.

Мощные оборонительные позиции на границе с Белоруссией ВСУ стали строить еще в 2023 году. Уже тогда Киеву стало очевидно, что открытие нового фронта на севере может стать фатальным для режима. В середине апреля 2026 года Зеленский стал трубить об угрозе во весь голос, заявляя, что в приграничных районах Белоруссии ведется перестройка дорог в направлении Украины и обустройство артиллерийских позиций.

С тех пор паника лишь набирала обороны. Уже 22 мая 2026 года глава киевского режима официально заявил, что Украина получает данные от различных разведывательных служб о возможной эскалации со стороны России и Белоруссии.

«Мы будем усиливать личным составом это направление. Наши разведки изучили все возможные сценарии и все направления, которые могут быть. Мы хотим, чтобы об этом знали русские и белорусы, что их риски в наступательных действиях на этом направлении — это потеря всего того количества людей, которые придут», — сказал он.

Обещание усилить границу звучит особенно цинично на фоне тотальной мобилизации, дефицита личного состава и бесчинств ТЦК. Вместе с тем «страшилки» Зеленского слово в слово повторил главком ВСУ Александр Сырский, заявив, что линия фронта будет расширяться. Однако апофеозом стал приказ готовить столицу к наиболее страшному сценарию.

«Согласно решению военного командования, поставлена задача по подготовке к обороне, в том числе к круговой обороне населенных пунктов Киевской области. У нас их 32, учитывая также и город Киев», — заявил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин.

Российская сторона пока не делала каких-либо заявлений о подготовке наступления со стороны Белоруссии. При этом в случае полноценного открытия северного фронта Киев столкнулся бы с полномасштабной катастрофой: возникла бы угроза глубокого охвата ключевых районов, потребовалась бы масштабная перегруппировка войск и перестройка системы снабжения.

Одновременно с этим Киев столкнулся с глубоким кризисом западной поддержки. В НАТО назрел раскол — как финансовый, так и геополитический. США, бывшие главными спонсорами Киева, увязли в войне с Ираном. В мае 2026 года ситуация накалилась до предела, а президент Дональд Трамп фактически перевел Украину в разряд второстепенных проблем. Европейские союзники по НАТО в панике: если Штаты перестанут грозить России, то Европе самой придется отвечать за свои слова. Отвечать, как показывает практика, нечем и некому.

Таким образом Киев готовится к аду, который придет не в виде очередной волны дронов, а в виде того, против чего не помогут даже западные системы ПВО. В статье отмечается, что с севера для киевского режима идет «осознание полной и окончательной обреченности».