Второй поврежденный Ираном самолет-заправщик KC-135 заметили в Великобритании

Еще одним наглядным свидетельством ущерба, нанесенного Ираном ВВС США, стал замеченный в минувшие выходные на авиабазе Королевских ВВС Милденхолл в Великобритании самолет-заправщик KC-135 Stratotanker с повреждениями от осколков, сообщает The War Zone.

На опубликованных фото видно, что сильные повреждения получили хвостовая часть самолета и закрылки. Также у полностью отсутствует штанга для дозаправки.

Этот самолет с бортовым номером 63-8028 принадлежит 168-му крылу Национальной гвардии ВВС Аляски. Согласно данным FlightRadar24, он прибыл в Милденхолл из Бен-Гуриона в субботу. Это уже второй KC-135 с повреждениями, замеченный в Великобритании, напоминает издание. Первый был сфотографирован в прошлом месяце.

"Изрешеченные осколками самолеты-заправщики входят в число более чем 40 воздушных судов, поврежденных или уничтоженных во время операции "Эпическая ярость", - пишет TWZ.

И эти потери - лишь часть ущерба от иранских ракетных и беспилотных атак, напоминает издание, ведь помимо этого были повреждены или уничтожены 228 сооружений и образцов оборудования на американских военных объектах на Ближнем Востоке.