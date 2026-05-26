Вооруженные силы Украины могли запустит дроны, атаковавшие Ленинградскую область, с территории Прибалтики. Такое мнение высказал aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Сегодня ночью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об объявлении режима беспилотной опасности, который действовал более двух часов. По его словам, беспилотники были поражены «на подлете к границам региона».

По мнению Героя России, генерал-майора Сергея Липового, дроны на Ленинградскую область могли лететь из стран Прибалтики, «так как они предоставили свою территорию для ударов по России».

«Прибалтика давно не принадлежит себе, она находится под внешним управлением и выполняет волю Евросоюза», — уверен военный эксперт.

По его словам, именно Евросоюз «предоставляет для ударов по России все необходимые средства: БПЛА, деньги, специалистов, инструкторов и даже разведданные со спутников».