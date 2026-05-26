Точка невозврата: ВСУ попали в ловушку российской армии

Подготовленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) оборонительные рубежи в селе Рай-Александровка стали ловушкой. Что происходит в населенном пункте, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Рай-Александровка расположена в семнадцати километрах от агломерации Краматорск-Славянск и представляет собой крупнейший дорожный узел, имеющий особое значение для снабжения всей украинской группировки на севере ДНР. Поэтому, учитывая стратегическое положение села, оно активно укреплялось. Под руководством иностранных специалистов здесь была создана сеть подземных коммуникаций и блиндажей.

«В результате продвижения наших штурмовиков многие из этих подземных сооружений стали склепами и могилами, из которых ВСУ уже не смогли выбраться. В этих коммуникациях, блиндажах, траншеях наши штурмовики находят брошенное врагом при спешном бегстве оружие, личные вещи, медикаменты, боеприпасы и многое другое», — рассказал генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, Рай-Александровка является одним из звеньев обороны Вооруженных сил Украины и предполагалась, что эта цепь будет сдерживать продвижение российских подразделений, но уже очевидно, что «звенья выпадают по одному».

«Населенный пункт ВСУ длительное время готовили к обороне. Были созданы бетонные коммуникации, подземные ходы и много опорных огневых точек. Наши штурмовые подразделения методично выбивают ВСУ из этих коммуникаций. Рай-Александровка наполовину взята под контроль нашими военными, которые уверенно продолжают продвигаться вперед», — констатировал генерал-майор.

Он обратил внимание на то, что освобождение Рай-Александровки открывает прямую дорогу на Славянск, который пока не подготовлен ВСУ для обороны, что может дать возможность ускоренного взятия города.

При этом в Рай-Александровку командованием Вооруженных сил Украины были переброшены резервы, в том числе и наемники. Об этом говорить звучащая в эфире иностранная речь: итальянская, польская и латиноамериканская, отметил генерал-майор Липовой.

«У наемников незавидное положение. Они понимают, как относятся к тем, кто приехал только с одной целью — убивать, зарабатывать деньги на крови. К ним отношение совсем другое, чем к солдатам ВСУ, тем бедолагам, которых поймали на улице и в течение нескольких дней отправили на передовую», — объяснил военный эксперт.

Также в катакомбах Рай-Александровки замечены женщины, которых заманивают в ВСУ, «рисуя благостные картины службы в штабах», а затем бросают на передовую наравне с мужчинами.

«После зачистки территории туда приедут наши следователи прокуратуры, будут досконально все рассматривать, описывать, и тогда уже будет окончательно ясно, сколько там погибших, сколько наемников, сколько этих валькирий», — констатировал военный эксперт.

Генерал также отметил, что в Рай-Александровке у ВСУ большие потери и мотивации у украинских подразделений «стоять до конца» становится все меньше и меньше. Уже наблюдаются прямые попытки массовой сдачи в плен, резюмировал он.