Новую РЛС "Гармонь-МЕ" с радиусом действия 60 км создали в России

Новейшую версию радиолокационной станции (РЛС) "Гармонь" - "Гармонь-МЕ" впервые представили на Международном форуме по безопасности, который проходит с 26 по 29 мая 2026 года в Подмосковье, сообщает "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех).

Главной отличительной чертой РЛС "Гармонь-МЕ", сразу же обращающей на себя внимание, стал резко возросший радиус действия по воздушным целям - до 60 километров. Чтобы оценить этот скачок, достаточно вспомнить, что дальность базовой версии "Гармони" составляла 40 км, а модернизированной "Гармони-М" - 45 км. Таким образом, по этому параметру новая станция превосходит исходную модель на 30%, а модернизированную - на 25%.

При этом "Гармонь-МЕ" сохранила все ключевые преимущества более ранних версий, благодаря которым эти станции заслужили репутацию надежного и неприхотливого инструмента. Станция компактна и разбирается на составные части за считанные минуты, что позволяет расчету не только переносить ее вручную, но и устанавливать в труднодоступной горной или болотистой местности, где большие радары разместить невозможно. Помимо переносного варианта, "Гармонь" может размещаться на любом подвижном шасси соответствующей грузоподъемности.

Однако наиболее интригующей особенностью "Гармонь-МЕ" помимо увеличенной дальности стала заявленная способность работать в режиме контрбатарейной борьбы. Это означает, что радиолокатор, изначально создававшийся как средство противовоздушной обороны, теперь может решать и артиллерийские задачи - обнаруживать огневые позиции минометов и ствольной артиллерии противника по траекториям снарядов.

Такое совмещение функций превращает компактную станцию в многоцелевой разведывательный комплекс, одинаково полезный и для прикрытия объектов от ударов с воздуха, и для организации контрбатарейного противодействия. С учетом опыта современных конфликтов, где дроны и артиллерия действуют в единой связке, данная возможность может оказаться очень востребованной.