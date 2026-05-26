В Финляндии сделали заявление о перехвате "Орешника"

У Киева нет возможностей отразить удар "Орешника", сообщает финское издание Yle.

Траектория его полета представляет собой резкий взлет и крутое пике, при этом боеголовки могут поражать отдельные цели, поделился подробностями автор публикации.

По мнению обозревателя издания, это делает оружие практически недосягаемым для действующих систем противовоздушной обороны Украины.

В статье речь идет о том, что российская ракета движется быстрее большинства современных аналогов.

В ночь на 22 мая беспилотники вооруженных сил Украины ударили по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике, где находились 86 учащихся. Это стало причиной обрушения здания, погиб 21 студент, еще 44 ранены.

Вооруженные силы России ударом возмездия поразили цели, связанные с украинским военным командованием, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".