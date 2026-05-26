Стало известно о «включившей Иран» России

В ходе специальной военной операции (СВО) Россия «включила Иран». Так о ситуации в отношениях с Украиной высказался российский военкор Дмитрий Стешин.

Военкор заявил, что увидел «включение режима Ирана» в жестких заявлениях российского министерства иностранных дел, которое предупредило о планах наносить масштабные удары по Киеву. Он предположил, что США были поставлены в известность о таких намерениях России, и теперь пришло время для перехода от слов к делу.

Также журналист сравнил Украину со взбесившейся собакой.

"Я видел такую -- над ухом из дробовика 12 калибра выстрелили и собака сошла с ума. Перестала кого-то узнавать из домашних, агрессировала без повода, желала странного, выла...ушла тропой видений, темной тропой. Ее какое-то время кормили, за прошлые заслуги и с надеждой, что придет в разум. Не случилось, и собаку пристрелили". Дмитрий Стешин

Ранее военкор Александр Сладков связал с заявлениями МИД резкое изменение хода СВО.