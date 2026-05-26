Полк охраны важных гособъектов Нацгвардии Украины перебросили под Сумы

Российская Газета

Украинцев из полка охраны особо важных государственных объектов отправили на передовую, сообщает "Северный ветер".

Российские бойцы продолжают продвигаться с боями вглубь Сумской области. По обороняющимся силам ВСУ, в особенности по скоплениям живой силы и техники противника, наносят удары БПЛА и артиллерия.

На фоне потерь поразивший ВСУ кадровый кризис становится все более очевидным, к линии боевого соприкосновения приходится перебрасывать украинские части, не подготовленные к ведению полноценных боевых действий.

"Военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов НГУ перебросили к линии боевого соприкосновения - удерживать участок госграницы по рубежу Марчишина Буда - Барановка - Фотовиж", - сообщает "Северный ветер".

Ранее стало известно, что под Сумы перебросили идейных нацистов из 225-го штурмового полка ВСУ. Также сообщалось, что в Сумской области обнаружили ликвидированного военнослужащего ВСУ, который был повторно мобилизован после плена и обмена.