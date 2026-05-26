Невероятные события застигли фронт врасплох — резервы ВСУ, снятые с Купянска, провели серию накатов и были уничтожены. Как сообщает «Царьград», противник тем временем провел беспрецедентную атаку, которая стала очередным актом терроризма.

Удар ВСУ по Энергодару

ВСУ продолжают атаки на Энергодар и инфраструктуру, которая связана с обеспечением работы ЗАЭС. 25 мая боевики ударили по автомобилю с сотрудниками станции — люди успели покинуть транспортное средство, однако машина сгорела. Сутками ранее официальный канал ЗАЭС заявил, что под ударом снова оказался транспортный цех станции. Помимо этого, в Энергодаре были повреждены еще два пассажирских автобуса.

«Киев ударами по району ЗАЭС и Энергодару раскачивает ситуацию вплоть до катастрофического порога. Настало время европейским лидерам озаботиться ситуацией с ударами по району ЗАЭС: их страны находятся рядом», — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Обостряться ситуация начала еще 19 мая. Как заявлял канал «Новости Энергодара», тогда произошла самая жесткая атака ВСУ за все время СВО — город атаковали 40 дронов.

«Украинские формирования перешли все мыслимые границы человечности. Город пережил беспрецедентную атаку, которую невозможно назвать иначе как актом открытого терроризма», — заявили в публикации.

«Грандиозный козырь»

Телеканал отмечает, что незадолго до инспекции и проверки со стороны Генштаба и Министерства обороны на направлениях ход боевых действий «чуть замедляется». Это делается для перегруппировки и реализации ранее запланированных шагов.

Сложилась аналогичная ситуация и в этот раз. По данным Минобороны РФ, глава ведомства Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» и провел совещание на одном из пунктов управления. Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев доложил о подключении расчетов БПЛА к отечественным станциям спутниковой связи и транспортной сети группировки.

Отдельный блок совещания был посвящен противодействию дронам ВСУ. Начальник войск ПВО «Восток» генерал-майор Валерий Черныш заявил, что радиолокационная информация со всех малогабаритных станций выводится в единый комплекс. Также он заявил о кратном увеличении состава подразделений БПЛА за счет новых контрактников.

Неизвестно, когда именно Белоусов посетил штаб, однако именно в эти дни произошло неожиданное: оборону ВСУ проломили бойцы «любимой бригады Путина», 55-й дивизии. Тактическое соединение повторило «курский сценарий» на восточно-запорожском направлении, взяв не только Верхнюю Терсу, но и обрушив защиту противника. Для пробития оборонительного узла осталось взять Воздвиженку — над Ореховым образуется новая «клешня».

Кроме того, 25 мая поступили новости о форсировании реки Волчья и об освобождении бойцами «Востока» села Добропасово. На северном участке дальневосточники вклиниваются в оборону противника северо-западнее Александрограда.

На западном участке вклинивание идет в районах поселков Воздвиженка и Комсомольское. Наносятся удары по позициям ВСУ как в окрестностях, так и в пределах населённых пунктов.