Эксперт высказался о «самом опасном» для России направлении

Алиса Селезнёва

Разведактивность стран НАТО у северо-западных границ России достигла уровня времен холодной войны, и это направление рассматривается как одно из самых опасных для России. Такое мнение высказал «Царьграду» политолог Вадим Сипров.

© РИА Новости

По словам эксперта, «под пристальным вниманием вражеских разведок» находится военная инфраструктура как Калининградской области, так и расположенная на территориях Ленинградской области, Новгородской, Псковской областей, Карелии и Мурманской области.

«В Таллине размещен центр кибербезопасности НАТО – один из центральных пунктов кибершпионажа в отношении России, в воздушной разведке задействованы летающие аппараты многих стран Североатлантического альянса. Такая активность вызывает озабоченность наших военных», - отметил Вадим Сипров.

Политолог напомнил, что накануне нападения гитлеровской Германии на СССР также «зашкаливала» разведактивность на северо-западном направлении.

«Сейчас северо-западное направление наши военные эксперты рассматривают как одно из самых опасных для России», - уверен он.

При этом эксперт связал инцидент с самолетом британского министра обороны Джона Хили, с ответом России на разведку со стороны НАТО.

«Использование средств глушения, использование средств РЭБ в условиях, когда военная опасность на Балтике возросла, говорит, что ситуация посложнее, чем во времена холодной войны», - считает Вадим Сипров.

Ранее стало известно, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили потерял спутниковый сигнал у границы с Россией, когда глава военного ведомства возвращался из Эстонии. По данным британских СМИ, пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.