Эксперт высказался о «самом опасном» для России направлении

Разведактивность стран НАТО у северо-западных границ России достигла уровня времен холодной войны, и это направление рассматривается как одно из самых опасных для России. Такое мнение высказал «Царьграду» политолог Вадим Сипров.

По словам эксперта, «под пристальным вниманием вражеских разведок» находится военная инфраструктура как Калининградской области, так и расположенная на территориях Ленинградской области, Новгородской, Псковской областей, Карелии и Мурманской области.

«В Таллине размещен центр кибербезопасности НАТО – один из центральных пунктов кибершпионажа в отношении России, в воздушной разведке задействованы летающие аппараты многих стран Североатлантического альянса. Такая активность вызывает озабоченность наших военных», - отметил Вадим Сипров.

Политолог напомнил, что накануне нападения гитлеровской Германии на СССР также «зашкаливала» разведактивность на северо-западном направлении.

«Сейчас северо-западное направление наши военные эксперты рассматривают как одно из самых опасных для России», - уверен он.

При этом эксперт связал инцидент с самолетом британского министра обороны Джона Хили, с ответом России на разведку со стороны НАТО.

«Использование средств глушения, использование средств РЭБ в условиях, когда военная опасность на Балтике возросла, говорит, что ситуация посложнее, чем во времена холодной войны», - считает Вадим Сипров.

Ранее стало известно, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили потерял спутниковый сигнал у границы с Россией, когда глава военного ведомства возвращался из Эстонии. По данным британских СМИ, пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.