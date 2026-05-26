Российские дроны лишают ВСУ провизии на купянском направлении

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» лишили ряд украинских подразделений поставок продовольствия и боеприпасов на купянском участке фронта. Об этом рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Гулливер.

По его словам, операторы FPV-дронов группы «Конторы» 1-й гвардейской танковой армии ведут «свободную охоту».

«В режиме свободной охоты контролируем воздушное пространство, пытаемся выявить гексакоптеры. Доставка провизии противнику в основном ими ведется», - пояснил он.

При этом, по данным российского военнослужащего, на ряде участков купянского направления бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически лишены возможности передвигаться, так как дроны ВС России «контролируют и наземное, и воздушное пространство».

«Живую силу тяжело теперь встретить, но бывает. А вот R-18 и НРТК (наземный робототехнический комплекс) встречаются гораздо чаще», - пояснил командир расчета.

Он уточнил, что была уничтожена «целая стоянка НРТК», обнаруженная разведчиками.

Ранее российские подразделения беспилотников разбили колонну техники и вывели из строя наземные роботизированные комплексы ВСУ на добропольском направлении. Роботов-транспортеров украинские военные использовали для перевозки еды и боеприпасов между своими позициями. В результате пути снабжения ВСУ на этом участке были перерезаны.