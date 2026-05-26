Российские войска разгромили цех по производству БПЛА на Украине

Российские войска в ночь на 26 мая нанесли ракетный удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по производству украинских беспилотных летательных аппаратов в городе Дергачи Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, целью удара стало предприятие по переработке пластмасс «ПАКС». По словам Лебедева, именно на этой площадке осуществлялось производство элементов корпусов для БПЛА, а также велась финальная сборка дронов.

Координатор подполья подчеркнул, что произошедшее является ещё одним примером постепенного втягивания гражданских и полугражданских предприятий в украинский военно-промышленный сектор. Удар по Дергачам, отметил он, стал не первым за минувшие сутки.

По оценке Лебедева, серия атак выглядит как основательная работа российских военных по логистическому и технологическому узлу противника. Он допустил, что перед нанесением ударов была проведена тщательная разведка целей, в том числе с наблюдением на местности.

Как добавил координатор подполья, харьковское направление всё сильнее превращается не только в прифронтовую зону, но и в один из главных центров украинской беспилотной инфраструктуры - от обучения операторов до серийного производства и запуска дронов.