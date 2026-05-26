Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали обманную тактику в Добропасово Днепропетровской области. Об этом заявил штурмовик с позывным Талант, передает РИА Новости.

«Противник огрызался, пытался делать вид, что сдается в плен, но в последний момент открывал огонь. Как нас учили, мы в ответ сразу открывали огонь на уничтожение», — сообщил военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России.

Как рассказал другой штурмовик, двое российских бойцов нашли все огневые точки противника в лесополосе. Благодаря этому военнослужащих ВС РФ удалось провести по безопасному маршруту. Когда ВСУ поняли, что им некуда деваться, они попытались атаковать, но безуспешно.

О взятии армией России Добропасово стало известно 25 мая. Об этом заявили в Минобороны РФ.