Две страны оказались способны предсказывать массированные атаки России по Украине

Разведки двух стран — США и Украины — оказались способны предсказывать планируемые массированные атаки России за неделю, утверждает Le Monde.

Причина в том, что такое планирование требует от Москвы сложной логистики, за чем могут наблюдать разведывательные службы Киева и Вашингтона. Первые признаки чаще всего подает перемещение стратегической авиации РФ.

«Им необходимо доставить крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить их с постоянных баз на пять или шесть действующих взлетно-посадочных полос. Эти операции, естественно, занимают часы, если не дни», — приводит издание слова представителя Воздушных сил украинской армии Юрия Игната.

Российские войска для ударов по Украине задействуют сотни операторов БПЛА, стратегическую авиацию, Черноморский флот, Каспийскую флотилию, ракетные войска и артиллерию, говорится в статье. Если оценить их дислокацию и степень боеготовности, можно спрогнозировать масштабы будущей атаки примерно за неделю.