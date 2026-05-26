«У ВСУ ничего не получается»: как ВС РФ перехитрили противника в Добропасово

Военнослужащие группировки войск «Восток» раскрыли детали операции по взятию села Добропасово в Днепропетровской области. Штурмовики рассказали о тактических приемах, которые позволили ликвидировать крупный узел обороны ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Основным фактором успеха военные назвали эффект неожиданности при штурме укрепленного района. В результате штурма они взяли под контроль более 400 строений. Военнослужащие забайкальского соединения ликвидировали более двух рот ВСУ, а также крупную партию украинской техники. В числе уничтоженного - семь бронемашин, 12 наземных роботов и 25 тяжелых гексакоптеров.

Чтобы скрытно приблизиться к позициям ВСУ, бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады использовали особенности рельефа и плохую погоду.

«Двигались максимально скрытно по лесополосам, вела наша «птичка» [дрон - прим.ред.]. Специально выбирали погоду, шли в очень сильный ливень. Густая листва тоже позволяла укрываться. Противник нас не ждал и обнаружил только тогда, когда мы уже зашли в деревню», - рассказал штурмовик с позывным «Парамон».

Несмотря на попытки украинских подразделений организовать контратаки, российские военные полностью сохранили инициативу на этом участке.

«Противник пытается что-то сделать, но ничего не получается», - подчеркнули российские военные.

В Минобороны отметили, что слаженность действий ВС РФ обеспечивалась за счет непрерывного управления огнем через штатные отечественные системы связи. Военные подчеркнули, что Добропасово имеет важное тактическое значение: контроль над селом открывает возможности для дальнейшего продвижения штурмовиков на северном направлении.