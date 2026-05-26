Российские войска начали бои на окраине Бачевска

Подразделения группировки «Север» начали бои на окраинах села Бачевск в Сумской области. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

По данным издания, о боях у села Бачевск, а также в расположенном в десятке километров к югу от него населенном пункте Уланово, заявил российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«Подразделения группировки «Север» продвинулись западнее и вдоль трассы на Глухов, завязав бои на окраине н. п. Бачевск», — написал он.

В свою очередь связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил о боях на территории и в окрестностях населенных пунктов Запселье, Иволжанское, Кондратовка и Писаревка. Также, по информации канала, были нанесены удары по украинской технике и войскам как под Бачевском, так и под Атинским, Большой (Великой) Рыбицей, Глуховом и Ямполем.

Ранее стало известно, что ВС РФ продолжают создавать буферную зону. На сумском направлении в Шосткинском районе продолжается зачистка лесных массивов и продвижение в направлении Бачевска.

При этом, по информации российского командования, в Богодуховском районе Харьковской области начата принудительная эвакуация населения.