Иран восстановил доступ к ракетным базам у Ормузского пролива

Разведка США зафиксировала, что Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных баз вдоль Ормузского пролива. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников, знакомых с результатами оценки.

По словам источников, Тегеран способен использовать мобильные установки для перемещения ракет, а в некоторых случаях запускать их прямо с восстановленных объектов. Это создает угрозу для американских военных кораблей и нефтяных танкеров, проходящих через узкий пролив.

Высокопоставленные военные чиновники США в частном порядке выразили обеспокоенность критически низким уровнем американских запасов ракет большой дальности и других тяжелых боеприпасов, предназначенных для уничтожения укрепленных подземных ракетных комплексов Ирана.

Вместо уничтожения подземных комплексов США использовали более легкие боеприпасы для блокирования входов, но Тегеран смог их восстановить. В Пентагоне признали, что иранские военные оказались более искусными в расчистке завалов, чем предполагалось ранее.

По имеющимся данным, Иран сохранил примерно 70 процентов мобильных пусковых установок и 70 процентов довоенного ракетного арсенала, включая баллистические и крылатые ракеты.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана. Как заявил представитель командования, действия предприняты в целях самообороны для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.

Среди целей были позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины, указали в командовании.